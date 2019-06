A4-A31, tamponamento tra quattro Tir allo svincolo: morto un autista

VICENZA - Incidente stamane in A4 nei pressi dello svincolo dell'A31 nel territorio di Torri di Quartesolo per un incidente stradale tra quattro automezzi pesanti: morto un autista rimasto incastrato nella cabina di guida. Le squadre dei pompieri arrivate da Vicenza e Padova con 4 automezzi. Illesi gli autisti degli altri mezzi coinvolti. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell'autostrada. Il traffico veicolare è stato canalizzato su due corsie. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto.

