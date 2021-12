Provoca un incidente e fugge: tolti 54 punti al neopatentato

VERONA - La Polizia locale di Verona ha decurtato 54 punti ad un 20enne neopatentato che lo scorso ottobre aveva causato un incidente e poi si era allontanato senza prestare soccorso ad uno scooterista che aveva riportato lesioni con una prognosi di 60 giorni. Grazie all'esame delle immagini di videosorveglianza acquisite nella zona gli agenti hanno potuto individuare il veicolo responsabile, di proprietà di un autonoleggio, e successivamente il conducente, il ventenne neopatentato. Oltre all'omissione di soccorso e fuga, a carico del giovane una serie di infrazioni che porterebbe di norma ad una decurtazione di 27 punti dalla patente, raddoppiati per un totale di 54 punti in quanto neopatentato. Ora, avendo esaurito il credito, al termine del periodo di sospensione disposto dal magistrato, il 20enne dovrà sostenere un nuovo esame della patente se vorrà tornare a guidare.