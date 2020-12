Salvati 3 escursionisti che avevano sbagliato sentiero sul Baldo

Sono stati recuperati i tre escursionisti veronesi trovatisi in difficoltà in serata sul Monte Baldo. Alle 19 circa il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona per tre persone, due uomini e una donna, di 48, 50 e 60 anni, di San Zeno di Montagna, che, partiti da Due Pozze in direzione di Prada, all'incirca sotto il rifugio Mondini avevano sbagliato a seguire il sentiero finendo bloccati tra gli alberi in un vajo.

Risaliti alle coordinate del punto in cui si trovavano, una prima squadra si è avvicinata velocemente con il quad e li ha raggiunti a piedi, seguita dai Vigili del fuoco, e da una seconda squadra di soccorritori. Uno degli escursionisti è stato quindi imbragato per superare un tratto di neve ghiacciata, mentre gli altri due sono stati aiutati a percorrere il traverso fino a tornare sul sentiero e alla strada forestale, da dove il quad ha fatto la spola per riaccompagnarli al parcheggio. In via precauzionale è sopraggiunta un'ambulanza per verificare le loro condizioni.

