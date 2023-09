Zevio. Il garage va a fuoco: il proprietario anziano rimane ferito nel tentativo di salvare la propria casa

ZEVIO (VERONA - Un garage in un'abitazione ha preso fuoco. È accaduto intorno alle 16 di oggi, sabato 23 settembre in via Tiro a Segno a Zevio.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per contrastare le fiamme che avevano già coinvolto completamente l'autorimessa al piano terra, evitando che l'incendio si propagasse alle attigue abitazioni.

Ingenti i danni alle strutture, che attualmente risultano non fruibili.

Accortosi del rogo, nel tentativo si salvare la propria casa è rimasto ferito il proprietario, un 82enne che ha dovuto ricorrere alle cure del Suem118, intervenuto con automedica ed ambulanza. Le operazioni sono terminate alle 19:30 circa.