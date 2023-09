Paura in centro a Montegrotto, scoppia un incendio all'interno di un garage durante i lavori di ristrutturazione

MONTEGROTTO (PADOVA) - Incendio in centro a Montegrotto questo pomeriggio, 14 settembre. Il garage di un'abitazione in via Ottaviano è andato a fuoco.

Intorno alle 16.30 i vicini hanno sentito dei rumori, come fossero dei botti e hanno visto del fumo uscire dal lato dei garage. Hanno subito chiamato i vigili del fuoco, arrivati con due autobotti.

Nel giro di mezz'ora sono riusciti a domare le fiamme.

Erano in corso dei lavori di ristrutturazione e una persona stava utilizzando la fiamma ossidrica: la fiammata è stata più potente del previsto ed è scoppiato l'incendio.