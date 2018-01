Festa di Capodanno a Verona, 23 feriti da botti e cocci di bottiglia

VERONA - Ventitré persone sono state costrette a ricorrere all'assistenza dei sanitari del 118 durante il veglione di Capodanno in piazza Bra a Verona. Sette di queste sono state trasportate all'ospedale di Borgo Trento e al Policlinico di Borgo Roma, tutte con lievi ferite dovute ai botti o ai cocci di vetro sull'asfalto. Alla festa di Capodanno in piazza Bra hanno preso parte oltre 25mila persone, Il 118 è intervenuto per i soccorsi con 4 ambulanze e due squadre a piedi.

