Famiglia intossicata dal monossido per le esalazioni della stufa a legna

VERONA - Un'intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. È successo questa notte in una contrada di Bosco Chiesanuova sui monti della Lessinia, nel veronese. Padre, madre un un bambino sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati a Verona al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento. Non sono in pericolo di vita. Secondo quanto si è appreso l'intossicazione è stata causata dalle esalazioni di una stufa a legna.

