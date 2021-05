Quattro cuccioli di pochi giorni gettati in una conduttura: salvati dai pompieri

VALEGGIO SUL MINCIO - Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino sono intervenuti in località Monte Magrino, nel Comune di Valeggio sul Mincio, per il recupero di 4 cuccioli, di circa 3 giorni di vita, abbandonati in un canale di cemento del diametro di 60 cm., utilizzato per l'irrigazione dei vigneti. Dei passanti hanno sentito il piagnucolio dei cagnolini ed hanno subito chiamato la sala operativa del 115.

Sul posto anche la polizia Locale di Valeggio sul Mincio che si è interessata, tramite un'associazione di volontariato, perché siano accuditi i cuccioli in attesa di essere affidati al personale dell'Enpa Ente Nazionale Protezione Animali.