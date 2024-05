Matteo Giunta, il primo compleanno da papà con mamma Federica Pellegrini e Matilde. Le dolci parole: «Direi che la bellezza...». E spunta il tiramisù fatto in casa

SPINEA - Matteo Giunta, il primo compleanno da papà con mamma Federica Pellegrini e Matilde. Le dolci parole: «Direi che la bellezza...». Ieri, mercoledì 8 maggio, Matteo Giunta ha compiuto 42 anni e per la prima volta ha spento le candeline da papà.

Accanto a lui la moglie Fede e la piccola Matilde nata lo scorso 3 gennaio.

Matteo Giunta ha postato la tenera foto sul suo profilo Instagram: nello scatto la campionessa di Spinea, che tiene in mano un tiramisù fatto in casa con tanto di candeline, gli dà un bacio sulla guancia e la piccola Matilde partecipa alla "festina" in braccio al papà. A corredo dell'immagine l'allenatore scrive nella didascalia: «Parafrasando Elliott Erwitt… Direi che la bellezza della fotografia è che non devo spiegarla a parole ♥️ #42». La risposta ironica della Divina: «Copione ♥️♥️». La famiglia Pellegrini-Giunta vive a Verona.

I commenti

Immediati i commenti dei fan: «Quanto sono belle le cose fatte in casa». E ancora: «Belli e felici». E c'è chi ci scherza su: «Comunque Matilde è la più fashion». Boom di like, auguri!