Vittoria animalista, il Tar annulla l'ordinanza anti-colombi: stop abbattimenti

Stop all'abbattimento dei piccioni di città. L'ha disposto il Tar del Veneto, accogliendo il ricorso di Earth Onlus contro l'ordinanza del Comune di, che alla pari degli altri municipi veronesi di Lazise e Bussolengo aveva deciso di disciplinare il controllo delle colonie dei colombi urbani. Secondo i giudici amministrativi, quel testo non dimostra quali sono i pericoli «per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana» citati a proprio fondamento. Tutto inizia lo scorso 30 agosto, quando il sindaco Giovanni Peretti firma il provvedimento spiegando che «la consistenza della popolazione di colombi di città nel territorio comunale ha subìto nel corso degli anni un progressivo e considerevole aumento e costituisce attualmente un grave pregiudizio per