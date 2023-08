PIOVE DI SACCO - Cento candeline per Morfeo Canesso, che è stato il secondo di cinque figli a raggiungere il traguardo ed è stato festeggiato al Craup, il centro residenziale Umberto Primo di Piove di Sacco. Qualche mese fa è mancata la sorella Letizia che aveva compiuto 106 anni. Il segreto della sua longevità? «Dieci chilometri al giorno in bicicletta», risponde Morfeo a chi glielo chiede.



LA VITA

Nato a Casalserugo il primo agosto 1923, figlio di Giovanni e Giuseppina, ha svolto l’attività di mediatore di bestiame e in generale ha lavorato nel settore agricolo dove tutti i fratelli Canesso sono ben conosciuti. Morfeo ha sempre vissuto a Casalserugo ed è stato accolto in Rsa da quando aveva 97 anni. Esprime tutt’ora un amore spassionato per la terra.

Il suo centesimo compleanno era un evento tanto atteso da tutti nella Rsa del Craup, soprattutto dal festeggiato. Per l’occasione ha invitato tutto il personale a celebrare questo importante traguardo.

«É impressionante ed è motivo di orgoglio vederlo camminare con le sue gambe», dice il figlio Giuseppe. Ma lo stesso effetto lo fa anche nei confronti di tutti i passanti che lo vedono passeggiare nel parco della struttura. Per questo Morfeo confessa un altro segreto: «Faccio tanto esercizio di ginnastica a letto». Inoltre Morfeo scegli personalmente ogni mattina quali abiti indossare per affrontare la giornata.



LA FESTA

Alla festa che gli è stata dedicata sono intervenuti il direttore del Craup Daniele Roccon, il cappellano della struttura assistenziale don Caterino Longo, don Federico Fortin, parroco di Casalserugo, il sindaco di Casalserugo Matteo Cecchinato, l’assessore di Piove di Sacco Monica Zanotto, il presidente dell’associazione Avo, i volontari ospedalieri che lavorano attivamente anche al Craup, Edy Grigoletto e tutta la famiglia del festeggiato.

All’appuntamento per i suoi cento anni Morfeo Canesso è arrivato camminando davanti al sindaco di Casalserugo, che con un gesto di grande affetto gli ha consegnato la fascia tricolore di primo cittadino per un giorno. Morfeo era entusiasta di questo privilegio che gli è stato riservato e con grande emozione ha ringraziato tutti i presenti, dalle autorità civili e religiose a quelle sanitarie del Craup che ogni giorno si prendono cura di lui.

«Sono rimasto davvero impressionato dalla vitalità del signor Morfeo che ha dimostrato un autentico attaccamento alla vita e alle cose belle, tornerò ben presto a trovarlo nella casa di riposo di Piove di Sacco», ha sottolineato il sindaco di Cecchinato.



LA LONGEVITÁ

Morfeo e la sorella Letizia sembrano non essere un’eccezione, perché sono numerosi ormai gli ultracentenari e il Craup Piovese si distingue tra le strutture assistenziali che ne ospita più di uno. Qualche settimana fa infatti è stata festeggiata Placida Favarato che ha compiuto ben 109 anni. É nata il 27 luglio 1914 ad Arzergrande, è ancora molto arzilla e il suo compleanno ultracentenario è diventato ormai un appuntamento fisso nel programma estivo della residenza per anziani. Placida durante la Seconda Guerra Mondiale scriveva per tutte le donne del paese le lettere ai mariti impegnati al fronte. A livello nazionale Placida occupa il cinquantaquattresimo posto tra gli ultracentenari: l’attuale decana d’Italia è Domenica Ercolani di 113 anni, nata il 3 luglio 1910 ad Urbino e residente a Pesaro. L’uomo più anziano italiano vivente è Tripolino Giannini di 110 anni, nato il 20 agosto 1912 a Cecina dove tuttora risiede. Finora sono ben 318 i supercentenari italiani conosciuti, di cui 258 residenti o morti in Italia (235 donne e 23 uomini) e 60 emigrati in un altro paese (54 donne e 6 uomini). I centenari in Italia sono sempre più numerosi: a gennaio un’indagine Istat ha quantificato il numero in 22mila persone, di cui l’80% è rappresentato dalle donne.

Nelle due residenze assistenziali per anziani di Piove di Sacco sono ci sono altri tre centenari oltre a Morfeo e Placida di 103, 101 e 100 anni.