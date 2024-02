SAN STINO - Veneranda Rina Crosato compie 108 anni. Grande festa oggi in casa di Nicola Rubin per l’invidiabile traguardo conquistato dalla nonna. L’anziana di San Stino spegne le candeline sulla torta del compleanno davvero straordinario: è infatti tra gli ultracentenari più longevi non solo del Veneto, ma d’Italia. La donna racconta episodi della sua vita con voce ancora squillante.

PERLE DI SAGGEZZA

La super-nonnina suscita grande tenerezza e trasmette perle di saggezza sulla vita. Da sette anni abita a San Stino nella casa della figlia Loredana, insieme ai nipoti Nicola e Silvia Rubin. Si esprime in italiano corretto e talvolta nei racconti inserisce parole dialettali.

I RICORDI

«Va tutto bene - ammette davanti a chi la incontra per un saluto -, qui non mi manca davvero niente. Quando ero piccola andavo a scuola, i miei genitori andavano a lavorare nei campi. Erano i miei nonni a prendersi cura di noi bambini. La vita va avanti e non si ferma: non si torna indietro. Tutto invecchia. Come invecchiano le ciabatte, invecchia anche la mente».

DONNA DI FEDE

Molto credente, Veneranda Rina gode di ottima salute ed è sorretta da buona memoria. Arzilla, simpatica, sorridente e con una grande voglia di vivere, ama ancora cantare, accennando spesso le note di qualche motivo del passato. Ha attraversato due guerre mondiali. È nata il 9 febbraio 1916 a Paese, nel Trevigiano, l’anno successivo allo scoppio della Grande Guerra. Era ancora una bambina quando la maestra la accompagnò a Treviso a cantare la canzone del Grappa in una cerimonia di commemorazione della fine della Grande Guerra.

I RICORDI DI GUERRA

Durante la Seconda guerra nascondeva il cibo in campagna per impedire che i tedeschi lo rubassero alla sua famiglia. Da bambina andava a Treviso con la nonna a vendere il radicchio. Anni dopo i suoi genitori, che come agricoltori avevano sempre lavorato sui campi, si trasferirono a Sant’Anastasio di Cessalto, dove conobbe Narciso Favaro, il ferroviere che diventò suo marito e che per venticinque anni ha lavorato a San Stino. Veneranda Rina ha sempre fatto la casalinga. Dal matrimonio sono nati tre figli: Evelina, Giovanni e Loredana.

Passati i difficili anni delle due Guerre mondiali, la vita della nonnina di San Stino è stata tranquilla. Per questo compleanno da record, stamattina a farle visita per gli auguri in casa del nipote Nicola ci saranno il sindaco di San Stino Gianluca De Stefani, a rappresentare l’Amministrazione comunale e tutta la comunità sanstinese, il parroco don Alberto Arcicasa e Giorgia Tezzot, il medico di medicina generale di nonna Veneranda Rina. Domenica la festa in casa con i parenti.