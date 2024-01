Ceolini festeggia i 100 anni di Lisetta Visentin

FONTANAFREDDA - Grande festa a Ceolini per i 100 anni di Elisa Visentin, la seconda centenaria di questo 2024 in comune di Fontanafredda. Elisa, detta Lisetta, è originaria di Paese (Treviso).

Da lì, al seguito dei genitori, si era trasferita in varie località dove la famiglia prestava la propria opera nei campi. I famosi "fituai".

L'ultimo trasferimento da Domanins a Ceolini nel 1934 quando Lisetta aveva 10 anni, un trasloco su un carro con le poche masserizie al seguito compreso fieno e acqua per la mucca che trainava il carro guidato da papà Luigi, con mamma Carolina e i fratelli Attilio e Sante. Poi il lavoro a servizio di famiglie del trevigiano e di Pordenone e quindi l'emigrazione in Belgio, vicino a Charleroi, dove raggiunse il marito Sebastiano sposato per procura nel 1950.

Dal Belgio, dove aveva fatto la casalinga crescendo le figlie Silvana e Flora mentre Sebastiano lavorava in miniera, era tornata nel 1963 a Ceolini accudendo poi il piccolo podere di proprietà. Il marito tornerà invece solo nel 1968 raggiunta la pensione che non riuscì però a godere a lungo. Morì infatti a soli 52 anni per le conseguenze del duro lavoro in miniera. Lisetta è stata festeggiata dall'intera comunità, con la pronipote Elisa, le nipoti Luisa, Stefania, Andrea e Adriano, i generi Antonio e Franco.