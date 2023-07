Cade dal tetto del capannone alto 12 metri: morto sul colpo

AZZANO DECIMO - Un uomo ha perso la vita questo pomeriggio, 31 luglio 2023, per le gravissime ferite riportate dopo una caduta accidentale da un tetto da una altezza di circa 12 metri dalle coperture di un capannone di Azzano Decimo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, giunta dopo pochi minuti sul posto, l'automedica proveniente da Pordenone e l'elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre di rianimazione ma per l'uomo non c'era più niente da fare.