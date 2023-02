Chirurgia oncologica, l'ospedale di Verona tra i top 10 d'Italia

VERONA - Nella top ten della chirurgia oncologica italiana c'è Aoui Verona con l'Uoc Chirurgia dello stomaco e dell'esofago a Borgo Trento. Il reparto diretto dal professor Giovanni De Manzoni è infatti il quarto per numero di interventi effettuati, subito dopo il policlinico Gemelli di Roma, San Raffaele di Milano e Molinette di Torino. La classifica è stata presentata al ministro della Salute dalla Rete oncologica pazienti Italia (Ropi) con il preciso scopo di far conoscere ai cittadini i centri a più alto numero di interventi.

La scelta del luogo in cui curarsi non è infatti irrilevante, dal momento che la letteratura scientifica conferma lo stretto legame fra il volume delle operazioni e il buon esito per il paziente. Nel caso del tumore allo stomaco il livello soglia minimo per avere una qualificata esperienza è quantificato in 20 l'anno. La sola equipe del prof De Manzoni ne ha fatti 83 in un unico reparto, quello di Borgo Trento. Tutti casi risolti con l'abbattimento delle eventuali complicanze e della mortalità. In parallelo, la struttura è anche attiva nella ricerca e nelle pubblicazioni scientifiche.