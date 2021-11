Denise ritrova il cavallo scappato da 25 giorni: imprigionato tra i rovi e liberato dai pompieri

MONTORIO VERONESE - E' un volto radioso quello di Denise, proprietaria del cavallo disperso il 10 ottobre scorso sulle colline sopra Montorio Veronese. Quel giorno, dopo una caduta per fortuna senza conseguenze, il cavallo si era spaventato e si era allontanato dalla proprietaria con cui era in passeggiata. Per giorni si sono susseguite le ricerche con personale a terra e droni, ma senza risultato.

Quando tutto sembrava ormai finito ecco la sorpresa: oggi un gruppo di cacciatori ha avvistato in località Caio' un cavallo tra i rovi in un canalone e ha dato l'allarme. I pompieri sono intervenuti con due squadre ed hanno raggiunto l'animale, provvisto ancora di sella e finimenti. Con motoseghe, segacci e roncole i vigili hanno aperto un varco nella vegetazione, portando in salvo il cavallo sulla strada dopo aver fatto breccia nel bosco per circa 1 km. Visitato dal veterinario il cavallo è apparso in salute ed è tornato con Denise nella sua stalla a Trezzolano.