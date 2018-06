Cade nel fosso con il cavallo, animale stremato salvato dai pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOGARA - Nella tarda mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti inper soccorrere un cavallo finito in un fossato. L'incidente è avvenuto durante una passeggiata in campagna, quando l'animale e la sua amazzone sono caduti in un corso d'acqua profondo circa un metro; la donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre il cavallo, dopo parecchi inutili tentativi, si è arreso alla stanchezza rischiando di annegare. La squadra di vigili ha imbragato l'animale, con un argano lo ha trascinato in salvo e affidato alle cure dei due veterinari presenti. Anche la cavallerizza è stata valutata dal personale sanitario giunto con un'ambulanza giunta sul posto.