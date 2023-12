Bancarotta, sequestrate quote a società legata al Verona Calcio: indagato Maurizio Setti

VERONA - La Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito un sequestro preventivo, emesso dal Gip, sulla partecipazione azionaria di una srl in una società calcistica, il Verona Calcio. Il proprietario del club, l'imprenditore Maurizio Setti, risulta indagato per bancarotta insieme a un'altra persona.

Gli accertamenti, secondo le Fiamme gialle, hanno evidenziato episodi di distrazione, tramite la cessione delle azioni rappresentative della società sportiva, dalla società fallita alla società a responsabilità limitata destinataria del provvedimento cautelare, quest'ultima anch'essa riconducibile allo stesso imprenditore.

La nota del Verona Calcio

«Si ritiene opportuno fare chiarezza. La vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio di Hellas Verona Fc Spa, che non viene toccato. Il sequestro si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi». Lo spiega il Verona Calcio in una nota sul proprio sito ufficiale, parlando dell'indagine della Guardia di Finanza di Bologna.