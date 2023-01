Stella caduta, danni irreversibili all'Arena: denunciata per danneggiamento la ditta lombarda che ha fatto lo smontaggio

VERONA - La Procura della Repubblica di Verona ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, per il crollo del basamento durante le operazioni di smontaggio della stella cometa in piazza Bra, l'altro ieri, che ha danneggiato una ventina di metri di gradoni della cavea dell'Arena. La Polizia locale di Verona ha completato gli accertamenti, consegnando la documentazione al sostituto procuratore Alberto Sergi, che coordina l'indagine e dovrebbe procedere nelle prossime ore all'iscrizione sul registro degli indagati. Il provvedimento dovrebbe riguardare la ditta incaricata per lo smontaggio della struttura, che ha sede a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, con gli operai intervenuti nel cantiere ed eventualmente il committente dei lavori. All'ultimo sopralluogo effettuato ieri, 24 gennaio, erano presenti anche i Carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale di Venezia.