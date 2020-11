Zaia in diretta alle 12.30: le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. Nuova ordinanza: cosa cambia?

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 24 novembre 2020, alle 12.30. E proprio oggi è il giorno in cui è stata annunciata la nuova ordinanza del Veneto per contrastare la pandemia da Covid. A meno di sorprese dell'ultimo minuto oggi il governatore dovrebbe illustrare i contenuti esatti del nuovo provvedimento.

APPROFONDIMENTI I NUMERI DELLA REGIONE Covid, la verità sui decessi: un paziente su due muore fuori... ULTIME NOTIZIE Zaia in diretta oggi: Nuova ordinanza domani. «Superato il... LE ANTICIPAZIONI Veneto, giallo "plus" fino al 3 dicembre. ​Nuova... AURONZO DI CADORE Auronzo sotto pressione Covid: Zaia ipotizza tamponi a tappeto sui... FRIULI VENEZIA GIULIA Covid, il governatore Fedriga in diretta oggi: cosa ha detto LA POSIZIONE Zaia: «Il vaccino anti Covid volontario, ma appena ci... COSA CI ASPETTA? Coronavirus, il Veneto è osservato speciale. In arrivo... NEVE Sci e Covid, Regioni: «Dobbiamo riaprire altrimenti sarà...

Ieri in Veneto è stato superato il numero massimo di ricoveri registrati a marzo, un segno che il virus non si ferma, tuttavia le terapie intensive continuano a non rappresentare una preoccupazione per la Sanità veneta che, in questa seconda ondata, vede il carico maggiore di pazienti nei reparti di area non critica.

Intanto, sempre ieri, la polemica si è infammata sul tema dell'apertura o della chiusura degli impianti sciistici per l'imminente stagione invernale. Da una parte le Regioni che hanno già approvato le linee guida per regolamentare assembramenti e code, dall'altra il Governo e l'incertezza per gli operatori del settore.

Zaia in diretta oggi

Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA