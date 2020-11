Covid, il sindaco di Cortina: «Fateci aprire per Natale. Le code agli impianti? Si superano con la prenotazione»

CORTINA D'AMPEZZO - «In questo confronto tra regioni e Governo io mi auguro che le regioni si facciano sentire e che ci mettano nelle condizioni per Natale, di poter aprire e lavorare». Lo dice il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina a Rtl 102.5.

Natale in montagna

«Le persone si possono spostare e venire in montagna e sarebbe un non senso non farle sciare e non mandarle sulle piste - afferma -. Inoltre, in questo caso, avremmo una concentrazione di persone nelle vie e nel paese. Lo sci è uno sport individuale, dove c'è il distanziamento». Nel dibattito sulla questione, Ghedina, crede «che ci sia un po' di isterismo e di non conoscenza di quello che succede in montagna: il problema delle code è facilmente superabile con la prenotazione online e gli impianti hanno dei protocolli di distanziamento, ci sono tutte le caratteristiche per garantire una vacanza e uno sport in sicurezza».

«Il mondo dello sci è legato agli alberghi, alla ristorazione e ai negozi, la montagna vive con lo sci: questo sarebbe un colpo molto duro e difficilmente recuperabile, anche perché il Natale incide per il 30% sulla stagione invernale - conclude il primo cittadino della località ampezzana -. Per noi è impensabile di non poterlo fare, ovviamente ridimensionato, poiché le motivazioni ci sono. Cortina è una terra dove la gente viene anche per non sciare, ma gli sciatori fanno economia».

