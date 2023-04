VIGONOVO - Renato Prandin, una vita da artigiano calzaturiero, aveva 78 anni. Era una persona sensibile e gentile ed era molto conosciuto a Vigonovo. Per cinque mesi ha combattuto contro una grave forma tumorale. Prima di morire ha voluto regolarizzare il proprio legame sentimentale con la compagna 73enne Elsa Boscolo, sposandola in ospedale dopo 50 anni di fidanzamento, 20 dei quali vissuti insieme nella loro abitazione di via Padova 56 a Vigonovo. La cerimonia nuziale è avvenuta alle 9.30 di mercoledì 22 marzo nel reparto di geriatria dell'ospedale di Dolo, dove Renato era ricoverato da alcuni giorni. Alle prime ore del 7 aprile è deceduto nel suo letto e nella sua abitazione di Vigonovo, assistito dalla moglie e dai familiari, tra i quali la sorella Donatella che non lo ha mai abbandonato un momento fin dal sorgere della sua malattia.

IL MATRIMONIO

Dopo la manifestazione del suo desiderio, il rito nuziale era stato organizzato nel giro di 24 ore. Le nozze religiose sono state officiate da Don Fabio Fioraso, parroco di Tombelle nonché amministratore delle parrocchie di Vigonovo e Galta. Il rito civile è stato ufficializzato nel corso della stessa giornata dall'Ufficiale di Stato civile del comune di Dolo. I testimoni di nozze sono stati la sorella Donatella, il cognato Isidoro Boccardo, la cognata Enrica Boscolo Agostini e il nipote Nicola Prandin. Presente alla cerimonia tutto il personale del reparto di geriatria. Un medico ha accompagnato la cerimonia con le note di una chitarra, mentre una infermiera ha intonato una canzone.

LA MALATTIA

Renato Prandin aveva scoperto di essere affetto da una grave forma tumorale a novembre dello scorso anno. Una volta ricoverato all'ospedale di Padova, aveva subìto tre interventi. Tutto inutile. Le sue condizioni erano andate peggiorando e all'inizio del mese di marzo era stato ricoverato presso il reparto di geriatria dell'ospedale di Dolo, dove è appunto avvenuta la cerimonia nuziale. Due giorni dopo il rito, Renato era stato dimesso per dargli modo di poter morire nella propria abitazione, accudito dai propri familiari e accompagnato dalle cure palliative. Si è addormentato ed è deceduto serenamente nel proprio letto. I suoi funerali avranno luogo oggi alle ore 11 nel centro parrocchiale di Vigonovo. Sarà sepolto nel cimitero comunale.