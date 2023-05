VIGONOVO - ​Incidente mortale davanti al Municipio: perde la vita un motociclista. Nel primo pomeriggio del 30 maggio, a Vigonovo, si è verificato uno schianto in via Roma, vicino al Comune di Vigonovo. Vittima dell'incidente un motociclista del quale non sono ancora state diffuse le generalità. Sul posto, i carabinieri, la polizia locale e il Suem 118.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++