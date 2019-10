Conto alla rovescia per la VeniceMarathon n. 34: ecco tutti i numeri

È iniziato il conto alla rovescia per la 34.ma VeniceMarathon - la maratona di Venezia con 13mila iscritti: è scandito dal passare dei secondi sul sito degli organizzatori



La manifestazione si svolgerà domenica 27 ottobre, con media partner il Gazzettino, e proporrà, come ormai tradizione, due percorsi, a cui si aggiunge una prova più breve per le famiglie. Il tragitto completo, con partenza da Stra (Venezia) alle ore 9.30 e arrivo a Venezia previsto per i primi tra le 11.40 (uomini) e le 12 (donne), sarà di 42 chilometri, mentre quello da 10 chilometri coprirà, dalle ore 8.30, la distanza da Parco San Giuliano fino all'arrivo di Riva Sette Martiri, dove i più veloci dovrebbero arrivare sulle 9.



Sempre al Parco San Giuliano, alle ore 10, scatterà poi anche la «Family Run», corsa non competitiva di 4 chilometri. La presentazione dell'appuntamento - che sarà trasmesso in diretta internazionale su Raisport a partire dalle ore 9.20 - è avvenuta oggi negli spazi del Museo del '900 di Mestre - M9, alla presenza, tra gli altri, della vicesindaco di Venezia, Luciana Colle, dell'assessore al Turismo, Paola Mar, e del presidente del Venicemarathon club, Piero Rosa Salva, oltre a numerosi rappresentanti degli enti coinvolti nell'organizzazione.

