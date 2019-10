Venice Marathon spettacolo nel ricordo di Luca Miani: vince l'etiope Anbesa in 2h 10' 49"

Tutti i risultati sul Gazzettino del 28 ottobre

VENEZIA - La gara è scattata regolarmente alle 9.30 davanti a Villa Pisani in una splendida giornata di sole. Durante la spettacolare diretta dic'è stato anche il ricordo del collega Luca Miani scomparso mercoledì - sempre al seguito e cronista sportivo attento della "sua" Venice - da parte del responsabile dell'edizione di Venezia-Mestre Tiziano Graziottin.CRONACA DELLA CORSA Subito gli atleti africani in testa a imporre un ritmo forsennato e ben presto si sono ritrovati in 6 soli al comando. Alla fine prevale l'etiope, secondo il keniano, poi Ben Kimtai.Fra le donne prima Judith Korir in 2 ore, 29 minuti e 21"A San Giuliano nessuno "strappo" e il gruppetto di testa ha imboccato il Ponte della Libertà compatto. Ma poi arriva il vero strappo e a Venezia arrivano in due in testa: un etiope e un keniano che si marcano alle Zattere.Alla fine in 2' 10' 49" vince l'etiope Tesfaye Anbesa davanti al keniano Henry Kiprop che sembrava più fresco ma ha ceduto il comando alle Zattere per poi fallire la difficile rimonta.