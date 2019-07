LEGGI ANCHE

VENEZIA - Con l'estate nel pieno, non si arresta l'elenco diimmortalati a comportarsi acome fossero in undel tutto senza regole. Nella tarda mattinata di ieri infatti due ragazzi sono stati fotografati mentre erano intenti a bere birra sul balcone di unnellaUno dei due ragazzi - pantaloni corti, maglietta blu e ciuffo sbarazzino - si era anche seduto sulla balaustra del terrazzino e lì, con le gambe a penzoloni, si era messo a sorseggiare una bottiglia. La foto, tradisce come il balcone fosse stato trasformato in un bancone da bar: altre due birre (aperte) e pronte alla bisogna.