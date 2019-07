LEGGI ANCHE

VENEZIA - Il telo per terra, la borsa di fianco, (forse) un libro in mano. Scena più che classica se solo si trattasse di una giornata la mare e non di una mattinata nel centro storico di Venezia: una città, come Milano o New York.Solo che qui, a Venezia, sembra che tutto sia concesso e la commistione con l'acqua dia una sorta di salvacondotto alla maleducazione. I social sono la cartina di tornasole di una situazione arrivata al limite, che anche il Comune di Venezia sta combattendo al ritmo di più di un Daspo urbano o una multa al giorno.