Biciclette a Venezia, in arrivo più di 300 posti

di Nicola Munaro

VENEZIA - Da un po' hanno iniziato a comparire nelle fotografie pubblicate sui social di denuncia. E domenica sono arrivate anche le prime multe (100 euro a testa) nei confronti di tre giovani turisti francesi, tra i 22 e i 23 anni, che le avevano posteggiate in una calle laterale di Lista di Spagna, all'altezza dell'ufficio postale di Cannaregio, legandole con un catenaccio. Loro, le biciclette, sono i nuovi nemici di Venezia e complice il turismo sostenibile sono esplosi gli episodi di stranieri - ma non solo - pizzicati a girare per le calli con la due ruote a mano. Se da un lato il Comune ha messo i paletti con il nuovo Regolamento di Polizia e sicurezza urbana, la stessa amministrazione e il consiglio comunale di Ca' Farsetti hanno approvato un piano per aprire parcheggi delle biciclette (per ora difficili da individuare) a quanti decidono di arrivare nella città d'acqua in sella a due ruote.