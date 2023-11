Venezia. Retromarcia troppo violenta, sfonda il muro del garage San Marco

VENEZIA - Una retromarcia troppo violenta... e l'auto sfonda il muro. E' successo all'interno del garage San Marco in piazzale Roma a Venezia. Cosa sia accaduto (sfuggita la frizione? Innestata la retromarcia anziché la marcia avanti?) ancora non si sa. Ma il danno per auto e garage è notevole.

Ultimo aggiornamento: 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA