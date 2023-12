MESTRE - Trovato il corpo senza vita di un giovane nei giardinetti in via Filiasi a Mestre. La macabra scoperta è avvenuta ieri mattina intorno alle 9, sul posto immediato l’arrivo di polizia e di un’ambulanza del Suem. A nulla sono valsi i soccorsi, il ragazzo era già morto. Sulle cause del decesso sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine che hanno preso in custodia la salma. Ma secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe morto per un abuso di sostanze stupefacenti o di alcol. Se la pista più accredita dell’overdose sarà confermata, si tratterebbe dell’ennesimo decesso a Mestre legato alla droga. Una scia interminabile di vittime, molti delle quali giovani, schiacciate dalla dipendenza. Un vero e proprio dramma sociale, che si consuma soprattutto nella zona di via Piave, dove gli spacciatori continuano a farla da padroni e dove vedere un tossicodipendente con la siringa in mano è diventato tristemente abituale.

I PRECEDENTI

Lo scorso giugno la settimana nera per morti di overdose. Uno studente universitario 22enne originario di Verona è stato trovato senza vita dai coinquilini nella sua casa in via Carducci. Nell’appartamento furono rinvenuti siringhe e contenitori. Appena 48 ore dopo, la morte di un 42enne mestrino nella sua abitazione in via Donatello, nella zona del villaggio San Marco. A dare l’allarme alcuni operai che stavano lavorando sulle impalcature del condominio e hanno visto il corpo a terra: sul posto il personale del Suem ha potuto solo constatarne il decesso, il 42enne era morto già da alcune ore.

Lo scorso 27 settembre, un uomo è crollato in un negozio a due passi dalla stazione. E’ bastato poco agli agenti della polizia ferroviaria e ai medici del Suem per capire che quel malore era dovuto all’ingestione di ovuli con cocaina e eroina. In questo caso, l’uomo si è salvato e una volta fuori pericolo è stato indagato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze illecite.