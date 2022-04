L'assalto a Venezia, il comandante dei vigili: «Un delirio!». Più di 120mila turisti, residenti prigionieri, Piazzale Roma in tilt

VENEZIA- «Un delirio». E' categorico il comandante dei vigili di Venezia Marco Agostini nel definire il forte afflusso turistico che si è riversato in laguna per il fine settimana di Pasqua. Se già lo scorso fine settimana con 80mila presenze si erano formate lunghe code ovunque, oggi la situazione è precipitata con Venezia presa letteralmente d'assalto. Il capo della polizia locale lagunare spiega che già «ieri erano arrivati in 120mila, oggi (16 aprile) molto peggio, abbiamo tutti i parcheggi esauriti a Venezia, c'è la coda di gente nonostante cartelli, segnalazioni e operatori. Sono peggio di San Tommaso, devono andare a vedere davvero se non ci sono posti».

Piazzale Roma in tilt

Piazzale Roma è intasato e si sono formate lunghissime code in entrata che si spingopno lungo l'intero ponte della Libertà. Agostini fornisce anche i numeri sullo spiegamento di agenti disseminato sul territorio comunale: «oggi complessivamente ci sono 220 operatori in servizio». Da ultimo, un'analisi è offerta sul numero complessivo di persone presenti in città: «Peggio di così è complicato, c'erano 80mila persone che hanno dormito a Venezia, 40mila sono i pendolari. Chiaro - aggiunge - che dipende anche dal meteo perché se diventa perturbato tutti coloro che non possono andare in spiaggia si riversano qui. Ma non è pensabile far miracoli».

Residenti bloccati nelle isole

Anche il trasporto pubblico è in forte difficoltà, l'Actv non riesce a rispondere alle esigenze né di visitatori né di residenti, al punto che dalle isole le attese si prolungano anche per un'ora per cercare di salire su un mezzo. Spazientiti i residenti che non riescono a rincasare e si trovano imbottigliati in una morsa che è tornata ai livelli del pre-covid. Ciò nonostante, Comune e azienda hanno più volte confermato di voler mantenere i tagli delle corse imposti nell'immediato dopo pandemia.

Il Comune mette in pista gli gli stewart

«Quest'anno abbiamo voluto anticipare la loro entrata in servizio già a Pasqua, in modo che Piazza San Marco sia monitorata fin da subito - in un post su Facebook l'assessore del Comune di Venezia Simone Venturini - Complimenti ai tanti giovanissimi che da oggi saranno in prima linea per tutelare il decoro della nostra città, contribuendo a informare e orientare i visitatori».