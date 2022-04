Turisti in Piazza San Marco: code davanti alla basilica e al palazzo Ducale

VENEZIA - «Un delirio». E' categorico il comandante dei vigili di Venezia Marco Agostini nel definire il forte afflusso turistico che si è riversato in laguna per il fine settimana di Pasqua. Se già lo scorso fine settimana con 80mila presenze si erano formate lunghe code ovunque, oggi la situazione è precipitata con Venezia presa letteralmente d'assalto. Il capo della polizia locale lagunare spiega che già «ieri erano arrivati in 120mila, oggi (16 aprile) molto peggio, abbiamo tutti i parcheggi esauriti a Venezia, c'è la coda di gente nonostante cartelli, segnalazioni e operatori. Sono peggio di San Tommaso, devono andare a vedere davvero se non ci sono posti».