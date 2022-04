VENEZIA - Due cose sono praticamente certe: che l'estate prossima sarà servita da più mezzi rispetto allo scorso anno e che Actv in questo momento sta navigando a vista, a causa della grande incertezza sulla situazione del turismo a livello globale.

Navigazione a vista è proprio il termine usato dal direttore generale dell'azienda, Giovanni Seno.

NUMERI ANCORA BASSI

«Anche se l'afflusso di turisti è aumentato in queste settimane, non significa che la situazione dell'azienda sia migliorata - afferma Seno - fornisco qualche numero per afferrare meglio il problema. Nei primi tre mesi del 2022, i ricavi da bigliettazione sono ancora sotto il 28 per cento per quanto riguarda biglietti singoli e abbonamenti, e addirittura al - 42 per cento per quanto riguarda i biglietti turistici rispetto al 2019. Quindi, il fatto che una domenica abbiamo grandi numeri in città, non significa che al momento le cose siano tornate alla normalità. Per quello dico che stiamo navigando a vista e per il momento sui potenziamenti del servizio decideremo di volta in volta secondo l'esigenza e le risorse».

POTENZIAMENTI ESTIVI

In linea di massima, dal prossimo fine settimana ci sarà qualche servizio di trasporto aggiuntivo, in vista dell'orario estivo, che quest'anno ci sarà, anche se ovviamente non sarà come quello degli anni precedenti il 2020.

«Con l'estate - prosegue Seno - cominceremo a potenziare servizi, seguendo la domanda il meglio possibile e sempre navigando a vista perché altro non ci è concesso. Se mi chiede se la linea 2 arriverà al Lido quest'anno ancora non si sa».

Domenica, intanto, c'è stato un potenziamento dei servizi per le isole della laguna nord, con l'introduzione di una corsia prioritaria per la linea 12.

«L'abbiamo fatta utilizzando personale a terra che divideva le code tra residenti e turisti - ha proseguito - e ha funzionato. Non mi risulta che ci siano stati problemi particolari a Murano Faro e Burano perché sono state istituite corse aggiuntive di linea 12 di afflusso e deflusso. E ci saranno anche i prossimi sabati, domeniche e festivi fino a inizio novembre con due corse all'ora dalle 11 alle 20».

PIÙ CORSE PER LE ISOLE

Domenica, la gestione delle code prioritarie alle Fondamente Nove ha dato i suoi frutti: Actv ha calcolato che sono state gestite oltre 4 mila persone tra le 9.30 e le 14.30 di venerdì, sabato e domenica. Tanti, tantissimo turisti di giornata continuano a scegliere Burano e Torcello per l'escursione domenicale, intasando le linee di trasporto. Con questo espediente non si può dire che si siano evitate le lunghe code e attese, ma sono stati quantomeno limitati i disagi.

Corse aggiuntive sono state organizzate, con la medesima modalità e differenti orari, (9.15-14.15) in linea 15 (diretta, senza passare per il Lido) da Punta Sabbioni per la Pietà e al rientro (dalle 14.30 alle 20) dalla Pietà per Punta Sabbioni con corse ogni 30 minuti.

Sono invece state 70 le corse aggiuntive organizzate nella rete autobus e tram domenica a rinforzare tutte le principali linee urbane in accesso e in deflusso da e per Venezia.