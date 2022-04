VERONA - Migliaia di turisti hanno 'invaso" da stamane Verona in vista del ponte pasquale. Lunghe code si segnalano per visitare l'Arena e il cortile della casa di Giulietta.

Per gestire la viabilità, soprattutto i parcheggi, la polizia municipale ha schierato decine di agenti in borghese e in divisa. Particolarmente affollata piazza Bra, cuore della città scaligera.