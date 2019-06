Grandi Navi, Toninelli: referendum per scegliere tra Lido e Chioggia, «Marghera soluzione inaccettabile»

di Alda Vanzan

VENEZIA - Alla fine decideranno i veneziani. Se il nuovo terminal crocieristico sarà al Lido San Nicolò o a Chioggia, sempre che non salti fuori un'altra ipotesi, metti mai il Venice Cruise di Duferco-De Piccoli, lo diranno i cittadini attraverso un referendum. Che verrà indetto non si sa se dal Governo o dal Comune (e qualcuno ha ironizzato: e se fosse con la piattaforma Rousseau?), ma una consultazione ci sarà. Lo ha annunciato ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5s), al termine di un sopralluogo in laguna, prima in elicottero e poi in barca. Il ministro è stato cauto sulla soluzione finale: «Tra Lido e Chioggia non posso esprimermi perché interessa non solo il mio ministero, ma anche i ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali». E anche su quella temporanea, cioè dove spostare le navi in attesa del nuovo terminal volendo toglierle dal bacino di San Marco, e annunciando che comunque ci vorrà tempo: «Stiamo lavorando a una soluzione alternativa, ma anche quella temporanea non la si fa dall'oggi al domani». Una certezza l'ha data: Marghera è fuori discussione.





