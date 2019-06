Brugnaro: «Con le idee di Toninelli ci teniamo il problema per altri 10 anni»

VENEZIA - «Con le proposte del ministro Danilo Toninelli ci teniamo il problema Grandi navi per altri cinque-sei se non dieci anni». Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sulle affermazioni del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli relative alla soluzione del problema Grandi navi a Venezia. «Se non vogliamo le navi a San Marco, e lo abbiamo detto tutti - rileva Brugnaro -, ci vuole una soluzione vera. Io sostengo una soluzione di emergenza ed è quella del canale Vittorio Emanuele che è in parte già transitabile». «Poi - aggiunge - le strutture del Ministro stesso ci hanno impedito di fare i carotaggi sui fanghi, loro non rilasciano il protocollo fanghi, loro dimenticano che c'è stato un Comitatone che ha preso delle decisioni». «In economia a rompere ci si mette un attimo, a costruire una vita - ricorda il sindaco - Vorrei un pò più di rispetto dell'intelligenza delle persone e che non dicesse delle sciocchezze perché ciò che dice di positivo su Chioggia vale anche per Marghera».

