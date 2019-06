Grandi Navi, Toninelli: «Valuteremo le soluzioni San Nicolò e Chioggia e il referendum fra i veneziani»

VENEZIA - Attesa visita oggi a Venezia del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: «Vogliamo trovare una soluzione definitiva per portare fuori dal bacino di San Marco e dal Canale della Giudecca le Grandi Navi. Fino ad oggi esistevano alcune idee, non progetti. I tecnici hanno filtrato alcune idee e ora abbiamo le ipotesi di San Nicolò e Chioggia. Ora dobbiamo studiare e valutare quello che dovremo fare. Non escludo anche un referendum fra i veneziani per avere le loro indicazioni su cosa fare, anche perchè la legge in questo caso prevede la consultazione dei cittadini. Tra Chioggia e San Nicolò vedremo cosa scegliere perchè la questione interessa anche i ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali. Per me è importante costruire un percorso condiviso, dato che il Movimento 5 Stelle non vuole far calare niente dall'alto. Quando all'ipotesi del canale di Marghera, ci sono criticità sulla sicurezza. Portiamo a casa tante informazioni in più e qualcosa già abbiamo fatto, perchè ora sono 3 i rimorchiatori che trainano le grandi navi nel Bacino di San Marco».



Così il ministro Toninelli dopo il sopralluogo effettuato a Venezia per verificare la questione del passaggio della navi da crociera vicino al Bacino di San Marco.

MOSE - Sulla vicenda Mose ha poi aggiunto:

Stiamo sbloccando 65 milioni che permetterano di finire l'opera. Fino a oggi è stata spesa una somma molto grande e quindi la struttura deve essere completata». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli oggi a Venezia dopo il sopralluogo in laguna per verificare la questione del passaggio delle navi da crociera nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca. Il Mose è il sistema di paratie mobili che dovrebbe impedire il fenomeno dell'acqua alta in laguna. Fino a oggi l'opera è costata oltre 5 miliardi di euro.

