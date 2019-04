Baby gang a Venezia, il massacro ​30 contro 6, accerchiati e pestati «Hai una cicca?», poi parte il pugno

di Gianluca Amadori

VENEZIA - Ha riportato una, con prognosi di 120 giorni, uno dei ragazzi aggrediti dai componenti di una, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo mezzanotte, in, a Rialto, centro della vita notturna veneziana. Il venticinquenne è immobilizzato a letto con un busto per evitare conseguenze peggiori e continua a non sapersi spiegare la brutale violenza con la quale è stato aggredito assieme alla fidanza e a due coppie di amici, tutti ventenni, da un gruppo di ragazzini violenti, mai conosciuti prima., che peraltro non fuma. Un componente della baby gang non ha neppure aspettato la risposta per, facendola cadere a terra: a questo punto che è scattata l'aggressione da parte degli altri componenti della baby gang. Secondo i primi racconti erano una trentina di ragazzi, i quali hanno iniziato a spintonare e colpire con calci e pugni le tre coppie di fidanzati, che stavano tranquillamente passeggiando verso piazzale Roma, dopo