Mamma sbircia la chat del figlio e scopre l'appuntamento tra baby gang per la rissa

di Fabrizio Cibin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN DONÀ -si danno appuntamento alper un, ma una mamma li intercetta e mette in allerta le forze dell'ordine e lo scontro salta. Poteva essere una delle scene del film cult I guerrieri della notte in chiave sandonatese, con le bande pronte a scontrarsi ferocemente in piazza IV Novembre pur di vendicare lo sgarro subito. Quale fosse il motivo della disputa non è dato saperlo, anche perché alla fine il dispiego di forze per far fronte all'eventuale scontro ha scongiurato l'ipotesi che due gruppi venissero a confronto. Il merito, però, questa volta va soprattutto a unache avrebbe intercettato (forse dai social) uno. La, evidentemente, l'aveva molto preoccupata, forse perché di mezzo ci sarebbe stato anche il figlio. Quindi, a quel punto, avrebbe avvisato i carabinieri. Nel pomeriggio di ieri, dunque, al terminal si sono presentate pattuglie di guardia di finanza, polizia locale e degli stessi carabinieri, ma delle bande nessuna traccia.