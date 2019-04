Emergenza baby gang, il prefetto convoca i genitori: «Voglio capire se sanno»

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Par tera e par mar, parafrasando il celebre motto della Serenissima. O meglio, a voler esser più precisi, in terraferma e laguna: leche da mesi stanno tenendo sotto scacco le autorità si dividono i due volti della città. Una situazione che ilVittorio Zappalorto ha deciso di prendere in mano personalmente,«Continuiamo a fare comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, a prendere ogni tipo di misura - spiega il delegato lagunare del governo - ma non sappiamo chi siano i genitori di questi ragazzi. Io voglio parlarci, voglio confrontarmi con loro, capire chi sono, che lavoro fanno, sapere se sanno che i loro figli sono così violenti e perché. Ed eventualmente rivolgerci ai servizi Sociali del Comune se necessario».