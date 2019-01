Allarme a Venezia: «Ci sono minori che vivono soli nelle case Ater»

di Elisio Trevisan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - C’è una. È lache sta seriamente preoccupando i vertici dell’Ater, perché ci sonoe il fenomeno, a quanto pare, è in crescita. Alcuni dei ragazzi individuati nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine come autori delle aggressioni in centro storico a Venezia sono di buona famiglia «e siamo ben coscienti che l’ambiente da cui provengono ormai non è più determinante - afferma il presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale veneziana Raffaele Speranzon - È una violenza senza senso, senza ideali, è solo rabbia e strafottenza. Ma al pari di chi ha la sfortuna di trovarseli davanti, anche noi come azienda fatichiamo a capire come comportarci. Però è impossibile non far nulla». La casistica delle disgrazie nelle case popolari è ampia: la mamma che ha fatto cinque figli con cinque uomini diversi e li fa vivere nello stesso appartamento a Venezia; figli di chi ha occupato un alloggio al Circus di Chirignago e poi se n’è andato; e, ancora,