Il premier Conte in prefettura con Brugnaro, Zaia e Borrelli. «Impegno a 360 gradi»

«Per Venezia c'è un impegno a 360 gradi, c'è una situazione drammatica in una città unica, ci dobbiamo essere». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte uscendo dall'hotel nel quale ha dormito stanotte. Alla domanda se l'impegno per finire il Mose basterà, «Speriamo, confidiamo di sì, è un'opera su cui ormai sono stati spesi tantissimi soldi ed è in dirittura finale, ora va completata e poi manutenuta». E ai veneziani: «Siamo vicini a voi e speriamo di prevenire queste situazioni drammatiche, perché non si ripetano più».

VENEZIA - Il presidente del Consiglioè arrivato alle 8,15 nella sede delladi Venezia per une con ilper ragionare sulla situazione che si è determinata dopo l'acqua alta eccezionale dell'altra sera. La riunione servirà anche per definire gli interventi di protezione dalle alte maree che saranno attuati nei prossimi mesi a Venezia.È arrivato nella sede della prefettura di Venezia anche, accompagnato dal suo staff. Conclusa la riunione tecnica, secondo quanto si è appreso, Conte incontrerà, come già avvenuto ieri sera, alcuni cittadini e commercianti prima di far rientro a Roma.