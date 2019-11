Venezia umiliata: 12 novembre, l'apocalisse della città sommersa

di Angela Pederiva

VENEZIA - Come un cetaceo spiaggiato sul bagnasciuga, isulla Riva degli Schiavoni, in un indistinto tutt'uno fra marea e masegni. Pochi passi più in là, all'imbarcadero dell'Arsenale, VE 8766 è riverso su VE 9296, a sua volta adagiato sulla fondamenta. Invece a Sant'Elena non hanno più nomi, sommersi quali sono dalla laguna, duecolati a picco. Il giorno dopo la nuova Aqua Granda, la splendida e dolente Venezia si presenta così, agli occhi del mondo: colpita e affondata (). Ma più del, beffardo convitato di pietra in questo tragico trionfo dell'acqua, ancora una volta è la resilienza a cercare di sollevare una città che si sente umiliata e tradita, schiacciata com'è sottodisagi e polemiche. Si spala, si prega, si asciuga, si impreca.