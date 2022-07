Venezia, contributo d'accesso: dal 16 gennaio i turisti pagheranno per entrare in città. Entro fine anno online la piattaforma per prenotare

VENEZIA - Il contributo d'accesso per i turisti che arriveranno in giornata a Venezia partirà dal 16 gennaio 2023. Lo ha annunciato l'assessore comunale al turismo Simone Venturini. Si tratta di una tassa da 3 a 10 euro alla quale saranno soggetti i visitatori che non pernottano sul territorio comunale. Oggi il Comune ha presentato il sistema integrato di prenotazione delle visite alla città: entro fine anno sarà online la piattaforma per la prenotazione delle visite alla città di Venezia, prenotazone che sarà obbligatoria per tutti i non pernottanti. A controllare gli accessi saranno addetti dello stesso Municipio.

Tassa d'accesso a Venezia: come funziona

Dal 16 gennaio 2023 si parte con la prenotazione per la visita in città e con il pagameto del contributo d'accesso: dovranno pagarlo tutti i turisti che arriveranno in città senza soggiornare in una struttura situata sul territorio comunale.

Chi è esentato dal pagamento?

Saranno esentati dal pagamento i residenti a Venezia, gli studenti, i lavoratori pendolari e i parenti. Non pagheranno neppure i residenti di tutto il Veneto, i quali saranno comunque obbligati a prenotare come tutti gli altri.

Cosa succede a chi non prenota?

Chi non prenoterà la visita e verrà trovato sprovvisto del Qr durante un controllo, non potrà essere respinto, in quanto questo cozzerebbe contro il diritto alla libera circolazione, ma sarà tenuto a pagare una sanzione e il massimo del contributo.