BIBIONE (VENEZIA) - Sedie rotte, staccionate divelte, biciclette rubate, spiaggia devastata e bottiglie di alcolici sparse ovunque. È stata una notte in cui i vandali hanno fatto festa quella di ieri tra Bibione centro e Pineda. La sorpresa è arrivata solo all'alba, quando in molti si sono ritrovati con i danni o senza le loro biciclette. Presa di mira anche una struttura ricettiva della diocesi di Treviso che ospita famiglie con bambini disabili, dove i vandali hanno provocato danni per qualche migliaio di euro. Nella notte qualche balordo ha pensato di divertirsi spaccando tutto ciò che trovava davanti, incurante di tutto e tutti.

L'incursione

Ne sanno qualcosa gli addetti del villaggio "Stella Maris", struttura per vacanze di Pineda voluta dalla diocesi di Treviso per permettere alle famiglie con bambini disabili di poter vivere la vacanza in riva al mare. «Abbiamo trovato i danni al nostro arrivo - spiegano alcuni addetti -, quando siamo arrivati per metterci al lavoro i segni del vandalismo, di chi evidentemente non sapeva cosa fare, erano ovunque. Abbiamo trovato bottiglie di alcol vuote in spiaggia, sedie rotte, staccionate divelte. Purtroppo questa volta non si è trattato di un fenomeno naturale, ma di un insensato atto di vandalismo».

Raid di furti

I responsabili di Stella Maris hanno registrato danni per almeno un migliaio di euro, anche se la conta è ancora in corso. E purtroppo non sono gli unici ad aver riportato danni. In molti ieri mattina non hanno più trovato la bici usata per andare al lavoro. Nella notte qualcuno è entrato negli androni e nei giardini delle case rubando le biciclette. Ieri mattina i carabinieri hanno eseguito dei sopralluoghi soprattutto lungo la pista ciclabile di Bibione Pineda per fare la conta dei danni, controllando le telecamere attive sul litorale. Non è escluso che gli atti vandalici siano opera di qualche giovane che all'alba era a Pineda completamente ubriaco. Sospetti che solo le forze dell'ordine potranno verificare attraverso le indagine in corso.