ROVIGO - Schiamazzi notturni, atti vandalici e in alcuni casi anche spaccio. Parco Pampanini, nel cuore del quartiere San Pio X, è al centro dell'attenzione del consigliere comunale della Lega Lorenzo Rizzato che descrive una situazione ai limiti del tollerabile tanto da aver chiesto nuovamente l'intervento dell'amministrazione attraverso una interrogazione, l'ultima in ordine di tempo nonché l'ennesima degli ultimi anni, per chiedere una soluzione non più procrastinabile. «I residenti sono da tempo esasperati. Ricevo puntualmente le loro lamentele e so che anche l'amministrazione ha ricevuto numerose lettere contenenti segnalazioni e proteste. A tutto questo deve essere messo fine al più presto».



I PROBLEMI

Da anni, insomma, si trascinano a Parco Pampanini sempre le stesse criticità. «Mancanza di illuminazione e di videosorveglianza - prosegue il consigliere - necessità di sostituzione dei vecchi giochi per i bambini e installazione di nuove attrazioni, potatura di alberi e cespugli che già in passato venivano utilizzati per nascondere qualche refurtiva e in alcuni casi, perfino delle sostanze stupefacenti, oltre alla necessità di far rispettare gli orari del parco. Poco tempo fa è stata riqualificata l'area della piastra polivalente, intervento che ho condiviso, ma anche delle cose più belle si può fare un uso improprio. E così ci si ritrova con degli orari che non vengono fatti rispettare. Basti pensare che i residenti lamentano alcuni casi di ragazzi che giocano a basket alle 5.30 del mattino o fino a notte fonda. Questo provoca un disturbo della quiete pubblica che deve essere garantito, proprio come il rispetto delle regole. Tra le mie richieste c'era anche una maggiore presenza della Polizia locale non solo in auto, ma anche a piedi, e delle altre forze dell'ordine in orario notturno».

Dunque Rizzato richiama all'ordine l'amministrazione. «In questi anni ho portato in più occasioni in consiglio comunale la voce dei residenti del quartiere, che si sentono dimenticati. Ho portato anche un assessore comunale a fare un sopralluogo, per far toccare con mano le criticità della zona, senza che però alle promesse seguissero i fatti. Oggi, infatti, il quartiere, dopo quattro anni di amministrazione Gaffeo, è uguale a prima: ci sono sempre gli stessi problemi e nonostante le promesse del sindaco fatte due anni fa, dopo la presentazione di un mio emendamento al bilancio che si proponeva di finanziare l'installazione della videosorveglianza e una maggiore illuminazione pubblica, non sono seguiti i fatti. Di fronte a tanti cittadini che si sono rivolti direttamente alle istituzioni, è arrivato il momento di affrontarle senza voltarsi per l'ennesima volta dall'altra parte. Il problema va risolto quanto prima e non procrastinato ulteriormente».