Raf in concerto ad Albarella con il tour "La mia casa"

ROSOLINA - L’Isola di Albarella si prepara ad accogliere Raf. Il noto cantautore pugliese - domani sera, giovedì - salirà sul palco dell’arena spettacoli del centro sportivo dell’isola, accompagnato dalla sua band. Proporrà una carrellata di successi senza tempo che faranno cantare e ballare tutti i presenti al ritmo di “Il battito animale” e “Self control”. Ma ci saranno anche pezzi nuovi-

Raf, pseudonimo di Raffaele Riefoli, porterà nel suggestivo scenario del Delta del Po il suo “La mia casa tour 2023”, una serie di concerti estivi che lo sta facendo viaggiare lungo tutta la Penisola e che, per il momento, si concluderà il 15 settembre a Francavilla Fontana, proprio nella sua Puglia.



LA NOSTRA CASA

Raf scherza presentando il titolo di questa tournée: «Volevo citare la solita domanda “A casa tutti bene?”, allargando il concetto di “casa” all’intero pianeta.

Se è vero che all’interno delle proprie mura domestiche ci sentiamo bene, allora tanto vale considerare tutto il mondo casa nostra, cercando di migliorarlo per quanto possibile per riuscire a stare sempre meglio, soprattutto dal punto di vista dei rapporti umani e con l’ambiente che ci circonda».



I REMAKE

Sebbene si tratti di un ritorno sulle scene per il musicista non si può dire che in quest’ultimo periodo sia stato assente dalle radio: infatti numerosi giovani rapper e produttori hanno utilizzato le sue canzoni per sfornare alcuni dei pezzi più trasmessi e ascoltati sulle piattaforme. È il caso di “Liberi”, singolo del 2020 confezionato con il produttore Danti assieme a Fabio Rovazzi, oppure di “La più bella”, brano del 2021 dei rapper Mecna e CoCo, i quali campionavano proprio la hit di Raf “Sei la più bella del mondo” del 1995. Ultimo, ma solo in ordine cronologico, è stato il remake della celebre “Ti pretendo”, elaborato la scorsa estate da Bassi Maestro, uno dei padri del rap italiano, assieme a Guè Pequeno.

La notte di San Lorenzo porterà, dunque, ad Albarella una stella del pop italiano, per una serata che si preannuncia imperdibile. Si ricorda che l’ingresso all’evento, all’interno dell’Arena spettacoli del Centro sportivo, è incluso nel soggiorno per tutti gli ospiti delle strutture di Albarella; non potrà seguirlo chi non disponga di un titolo di accesso all’isola.