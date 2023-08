TREVISO - A maggio avevano segnalato che qualcuno si era divertito a tagliare il materassone del salto in alto nell’impianto comunale di via Medaglie d’Oro. E dopo aver passato quasi tre mesi in attesa di una risposta dal municipio, i giovani dell’Asd Trevisatletica se lo sono riparati da soli. Lorenzo e Giovanni hanno preso ago e filo, più un po’ di scotch, e si sono fermati a ricucire lo stappo. « Un medico ortopedico mi ha insegnato a cucire quando ho fatto il bagnino » , ha confidato Lorenzo ai dirigenti dell’associazione. Quanto è bastato per evitare di continuare ad allenarsi atterrando su un materassone squarciato. L’episodio riapre la discussione sulle condizioni degli impianti sportivi di Treviso. Trevisatletica è tra le società più importanti nel proprio ambito. Conta quasi 400 iscritti. Solo nell’ultimo anno e mezzo gli atleti hanno messo in bacheca 13 titoli italiani, compresi quelli conquistati dai giovani con disabilità. E nella classifica generale della Fidal, la federazione italiana di atletica leggera, la società trevigiana si è posizionata al 27esimo posto su 372 a livello nazionale.

L’ACCUSA

« Nell’impianto di atletica di Treviso, i nostri ragazzi stanno preparando la struttura per accogliere i loro compagni dopo la pausa estiva, anche rimediando ad alcuni danni procurati da ignoti al telo del materassone del salto in alto – spiega il direttore sportivo Filippo Bellin, che è anche tra le anime della Treviso in Rosa – a maggio i nostri saltatori si sono accorti di un taglio netto sul telo, che la sera prima alla fine dell’allenamento non c’era, segnalando la cosa al custode del campo. Il custode ci ha detto che ha fatto la segnalazione all’ufficio Sport. Nel frattempo, essendo nel pieno dell’attività agonistica, nonostante il disagio i ragazzi hanno continuato ad allenarsi. E adesso, a fronte del nulla e al chi se ne frega di custodi, uffici comunali e amministrazione siamo al lavoro di cucito. Torna utile il nostro motto: ambizione, determinazione e coraggio, nonostante tutto e nonostante tutti » .

LA DIFESA