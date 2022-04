ERACLEA - Uno scherzo di pessimo gusto, o in alternativa un atto vandalico. In ogni caso rimane la ferma condanna del gesto. Danneggiato il monumento al Milite Ignoto di Eraclea. Si tratta dell’opera inaugurata nei primi giorni dello scorso gennaio dall’amministrazione comunale, un cippo commemorativo posizionato vicino alla chiesa di Valcasoni per rendere omaggio a tutti i caduti delle guerre, un tema decisamente attuale. Per rendere il monumento ancora più significativo, sulla sua sommità era stato posizionato, opportunamente fissato, un elmetto militare appartenente all’esercito americano e donato da un cittadino. Un segno per rendere ancora più toccante l’opera, che però qualcuno ha pensato bene di danneggiare, facendo sparire l’elmetto. Con molta probabilità l’autore, o gli autori, ha agito di notte, approfittando del fatto che la zona è poco frequentata e che in quel punto non ci sarebbero delle telecamere.

LA SCOPERTA

A scoprire l’accaduto sono stati alcuni residenti che hanno informato l’amministrazione comunale, che subito ha avviato le verifiche del caso valutando la possibilità di presentare una denuncia contro ignoti. Difficile, inoltre, non pensare al gesto e a quanto sta accadendo in Ucraina. «Credo si trattI di una bravata o al massimo di un atto di vandalismo fine a se stesso – dice la sindaca Nadia Zanchin – non voglio nemmeno pensare ad altro. Quell’elmetto era stato donato da un cittadino per dare un elemento ancora più significativo al monumento. Probabilmente chi ha agito nemmeno sapeva a quale esercitò apparteneva l’elmetto. In ogni caso rimane la gravità dell’episodio, difficile da commentare soprattutto per ciò che rappresenta il cippo». Ed è per questo che l’amministrazione comunale ha avviato le opportune verifiche. «Dai primi accertamenti nessuno si è accorto di nulla – prosegue la prima cittadina – stiamo valutando la possibilità di presentare una denuncia contro ignoti, in questo modo ci potranno essere degli accertamenti e potranno essere vagliate le immagini delle telecamere presenti in altri punti del territorio. Non ci faremo intimidire, ci stiamo organizzando per ripristinare l’opera con l’installazione di un altro elmetto».

