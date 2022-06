Trovato sano e salvo Francesco, il bimbo scomparso a Col Indes di Tambre

TAMBRE (Belluno) - Si è concluso con un lieto fine il dramma di una famiglia veneziana in Alpago: trovato sano e salvo Francesco il bimbo di Mestre scomparso ieri sera a Col Indes di Tambre alle 19 mentre era in escursione con il papà. È stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco che si era appena sollevato in volo. Sta bene ed è già fra le braccia dei genitori che hanno rifiutato il ricovero del piccolo in ospedale per accertamenti: «Nostro figlio sta bene, grazie a tutti».

APPROFONDIMENTI TAMBRE Bambino scomparso in Alpago: ricerche per tutta la notte TAMBRE/VENEZIA Scompare bambino di 9 anni in escursione col papà: ore... LA STORIA Bimbo di 4 anni si perde in montagna due giorni: solo e affamato,... TREVISO Bimbo di 4 anni scompare, famiglia nel panico. Ma si era nascosto in...

Dopo l'avvistamento da parte dei vigili del fuoco l'elicottero si era calato per raggiungerlo, il bimbo molto impaurito non si è subito avvicinato, ma i soccorritori sono poi riusciti a convincerlo a salire a bordo con loro per arrivare al campo base.

Le frenetiche ricerche del bambino erano continuate tutta la notte e da stamani all'alba anche con l'elicottero per poter integrare, con la luce del giorno, le ricognizioni già attivate ieri dai vigili del fuoco con un drone. La temperatura nella notte nell'area è scesa fino a 10 gradi.

Secondo quanto si è appreso, il piccolo si sarebbe allontanato mentre il padre era intento a consultare alcuni cartelli di segnalazione dei sentieri nell'area di Pian delle Laste e a nulla è servita la ricerca immediata nel tratto che collega il punto ad un vicino agriturismo verso il quale si sperava il bambino si fosse diretto.